विभावि यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में बीएएलएलबी व एलएलबी पाठ्यक्रमों में नामांकन शुरू

हजारीबाग, शिक्षा प्रतिनिधि। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी अंतर्गत संचालित यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पांच वर्षीय बीएएलएबी तथा त्रिवर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रमों में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी चांसलर पोर्टल के माध्यम से 17 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस आशय की अधिसूचना विवि ने जारी कर दी है। जिसमें पांच वर्षीय उक्त कोर्स में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण व तीन साल के कोर्स के लिए बीए पास छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। समझा जा रहा है कि इसके लिए प्रवेश परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में आयोजित हो सकती है। अभ्यर्थी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, महत्वपूर्ण तिथियों एवं अन्य दिशा-निर्देशों की जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट तथा चांसलर पोर्टल पर उपलब्ध अधिसूचना से प्राप्त कर सकते हैं।