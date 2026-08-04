Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वीकेएसयू : एमबीए व एमसीए में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा की कवायद तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में पीजी स्तर के MBA और MCA में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी की जा रही है और विद्यार्थियों को त्रुटि सुधार के लिए छह अगस्त तक का समय दिया गया है। वोकेशनल कोर्स के लिए भी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

वीकेएसयू : एमबीए व एमसीए में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा की कवायद तेज

-परीक्षा के आधार पर नामांकन को लेकर विभाग को सौंप दिया गया है डाटा -वोकेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन में फिलहाल छह तक त्रुटि सुधार

नामांकन प्रक्रिया शुरू

आरा,निज प्रतिनिधि। वीर कुंवर सिंह सिंह विश्वविद्यालय के पीजी स्तरीय एमबीए और एमसीए विभाग में सत्र 2026-28 में नामांकन और यूजी स्तरीय वोकेशनल कोर्स में नामांकन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। वैसे कोर्स जिसमें प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन होना है,उसकी तैयारी शुरू करते हुए परीक्षा विभाग को डाटा सौंप दिया गया है। मालूम हों कि एमबीए और एमसीए में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा होनी है। ओएमआर पर यह परीक्षा ली जाएगी। इसमें सफल विद्यार्थियों का एडमिशन संबंधित विभाग में होगा। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नामांकन के लिए एडमिशन समिति ने अपनी सहमति भी दी है। फिलहाल छह अगस्त तक त्रुटि सुधार का मौका विद्यार्थियों को दिया गया है। त्रुटि सुधार के बाद प्रवेश परीक्षा की तिथि जारी होगी। विद्यार्थियों की संख्या के आधार केंद्र बनाए जाएंगे। बता दें कि पिछले दो सत्र में भी प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला हुआ था। इस सत्र में भी एडमिशन प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। नामांकन समिति ने परीक्षा के प्रारूप पर अपना निर्णय कायम रखा है। बताया जाता है कि एआईसीटीई के अनुसार नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा जरूरी है। प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विवि ने तैयारी शुरू कर दी है। दोनों विषयों में नामांकन के लिए दो सौ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए है। दोनों कोर्स में सीट का ब्योरा एमबीए में नामांकन के लिए 60 सीट है, जबकि एमसीए में 66 सीट है। बता दें कि दोनों कोर्स कुलपति प्रो शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी की पहल पर एआईसीटीई से जुड़ गए है। इस कारण इसकी मांग भी बढ़ गई है। परीक्षा में सफल विद्यार्थियों का दाखिला मेरिट के आधार पर होगा। जो परीक्षार्थी क्वालीफाई होंगे, वे इंटरव्यू और मौखिकी परीक्षा में शामिल होंगे। इन्टरव्यू और मौखिक परीक्षा के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी। निर्धारित सीट पर मेरिट तैयार करने के बाद दस अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में भी रखे जायेंगे। बताया जाता है कि मेरिट में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा।

वोकेशनल कोर्स के नामांकन

यूजी स्तरीय वोकेशनल कोर्स के लिए मेरिट लिस्ट होगी जारी इधर,स्नातक स्तरीय वोकेशनल कोर्स बीबीए और बीसीए पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए विद्यार्थियों की ओर से चुने गए कॉलेज विकल्प के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होगी। मेरिट लिस्ट जारी कर कॉलेजों को सौंपी जाएगी। इसके बाद कॉलेज दाखिला लेंगे। मालूम हो कि इस बार वोकेशनल कोर्स के तहत मुख्य रूप से बीबीए, बीसीए, बायो-टेक और फिश एंड फिशरीज जैसे लोकप्रिय और मांग वाले पाठ्यक्रमों में नामांकन लिया गया है। 15 कॉलेज में बीबीए व 21 में बीसीए की पढ़ाई वोकेशनल कोर्स वाले कॉलेजों की संख्या बढ़ गयी है। पिछले सत्र में विवि अंतर्गत 15 कॉलेजों में बीबीए कोर्स में एडमिशन लिया गया था। बीबीए में कुल 1060 सीट निर्धारित है। वहीं विवि अंतर्गत 21 बीसीए पाठ्यक्रम वाले कॉलेजों में दाखिला लिया गया था। यहां 1540 सीट निर्धारित है।

लाइब्रेरी साइंस में नामांकन

जानकारी के अनुसार इस बार केंद्रीयकृत ढंग से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लिए आवेदन समर्थ पोर्टल के माध्यम से लिया गया है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय परिसर में संचालित बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लिए सीट से अधिक आवेदन आए हैं। जबकि कॉलेजों में संचालित बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लिए आवेदन काफी कम आए है। इस कारण कॉलेजों का विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों का दाखिला आसानी से हो जाएगा। चालू माह में नामांकन को किया जाएगा पूरा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की ओर से वोकेशनल कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया अगस्त के तीसरे सप्ताह तक हर हाल में पूरी कर समाप्त कर दी जाएगी। एलएलबी कोर्स में एडमिशन के लिए भी मेरिट लिस्ट जारी कर कॉलेजों को भेजा जाएगा。

सामान्य प्रश्न

वोकेशनल कोर्स के लिए नामांकन कैसे होगा?
वोकेशनल कोर्स के लिए विद्यार्थियों की ओर से चुने गए कॉलेज विकल्प के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होगी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ara Latest News Ara News Veer Kunwar Singh University अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।