वीकेएसयू : एमबीए व एमसीए में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा की कवायद तेज

नामांकन प्रक्रिया शुरू

आरा,निज प्रतिनिधि। वीर कुंवर सिंह सिंह विश्वविद्यालय के पीजी स्तरीय एमबीए और एमसीए विभाग में सत्र 2026-28 में नामांकन और यूजी स्तरीय वोकेशनल कोर्स में नामांकन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। वैसे कोर्स जिसमें प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन होना है,उसकी तैयारी शुरू करते हुए परीक्षा विभाग को डाटा सौंप दिया गया है। मालूम हों कि एमबीए और एमसीए में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा होनी है। ओएमआर पर यह परीक्षा ली जाएगी। इसमें सफल विद्यार्थियों का एडमिशन संबंधित विभाग में होगा। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नामांकन के लिए एडमिशन समिति ने अपनी सहमति भी दी है। फिलहाल छह अगस्त तक त्रुटि सुधार का मौका विद्यार्थियों को दिया गया है। त्रुटि सुधार के बाद प्रवेश परीक्षा की तिथि जारी होगी। विद्यार्थियों की संख्या के आधार केंद्र बनाए जाएंगे। बता दें कि पिछले दो सत्र में भी प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला हुआ था। इस सत्र में भी एडमिशन प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। नामांकन समिति ने परीक्षा के प्रारूप पर अपना निर्णय कायम रखा है। बताया जाता है कि एआईसीटीई के अनुसार नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा जरूरी है। प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विवि ने तैयारी शुरू कर दी है। दोनों विषयों में नामांकन के लिए दो सौ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए है। दोनों कोर्स में सीट का ब्योरा एमबीए में नामांकन के लिए 60 सीट है, जबकि एमसीए में 66 सीट है। बता दें कि दोनों कोर्स कुलपति प्रो शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी की पहल पर एआईसीटीई से जुड़ गए है। इस कारण इसकी मांग भी बढ़ गई है। परीक्षा में सफल विद्यार्थियों का दाखिला मेरिट के आधार पर होगा। जो परीक्षार्थी क्वालीफाई होंगे, वे इंटरव्यू और मौखिकी परीक्षा में शामिल होंगे। इन्टरव्यू और मौखिक परीक्षा के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी। निर्धारित सीट पर मेरिट तैयार करने के बाद दस अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में भी रखे जायेंगे। बताया जाता है कि मेरिट में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा।