एमएड में नए सत्र में शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया
भागलपुर स्थित टीएमबीयू में एमएड (सत्र : 2025-27) में नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की संभावना है। कुलपति प्रो. विमलेंदु शेखर झा से अनुमति मांगी गई है। बैठक में B.Ed छात्रों ने सुझाव दिया था कि एक ही सत्र में नामांकन किया जाए, लेकिन केवल 2025-27 सत्र पर सहमति बनी।
भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू में एमएड (सत्र : 2025-27) में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके लिए कुलपति प्रो. विमलेंदु शेखर झा से नामांकन समिति ने बैठक कर दिशा निर्देश मांगा है। दरअसल, कुछ बीएड छात्रों की मांग थी कि इसी साल सत्र : 2025-27 एवं सत्र : 2026-28 में नामांकन की प्रक्रिया की जाए, ताकि इसी साल सत्र पूरा करने वाले विद्यार्थी लगातार सत्रों में एमएड के लिए आवेदन कर सकें, लेकिन नामांकन समिति की बैठक में सभी नियमों को देखा गया। इसके बाद एक ही सत्र पर फिलहाल सहमति बनी है। दरअसल, सत्र : 2024-26 के एमएड का नामांकन जनवरी 2026 में समाप्त हुआ है।
डीएसडब्ल्यू डॉ. अर्चना साह ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुलपति से अनुमति मांगी गई है।
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