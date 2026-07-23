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जगत तारन में गैर-सीयूईटी प्रवेश का मौका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज के जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 2026-27 की बीए और बीकॉम सेमेस्टर-1 के लिए गैर-सीयूईटी छात्राओं की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन्होंने सीयूईटी में भाग नहीं लिया, वे कॉलेज की वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकती हैं। सीयूटी में शामिल छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

जगत तारन में गैर-सीयूईटी प्रवेश का मौका

प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बीए और बीकॉम सेमेस्टर-1 सत्र 2026-27 में गैर-सीयूईटी छात्राओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है।जिन छात्राओं ने सीयूईटी परीक्षा नहीं दी है, फॉर्म नहीं भरा है अथवा पंजीकरण के दौरान इविवि का विकल्प नहीं चुना है, वे कॉलेज की वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकती हैं। पंजीकरण 23 जुलाई से शुरू हुआ है। सीयूईटी में शामिल छात्राओं को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

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