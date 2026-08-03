ईश्वर शरण में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश आज से
ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। बीए एलएलबी, बीकॉम और बीवोक फूड प्रोसेसिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश संबंधी सूचना जारी की गई है। विभिन्न वर्गों के छात्रों के लिए कटऑफ अंक निर्धारित किए गए हैं और इच्छुक अभ्यर्थियों को कॉलेज कार्यालय से संपर्क करने के लिए कहा गया है।
प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगा। कॉलेज प्रशासन ने बीए एलएलबी, बीकॉम प्रथम वर्ष और बीवोक फूड प्रोसेसिंग पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश संबंधी सूचना जारी कर दी है। जारी सूचना के अनुसार बीए एलएलबी प्रथम वर्ष में अनारक्षित वर्ग के 540 या उससे अधिक, एससी वर्ग के 460 या उससे अधिक तथा एसटी वर्ग के 370 या उससे अधिक अंक प्राप्त सीयूईटी पंजीकृत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रवेश दिया जाएगा। वहीं, बीकॉम में अनारक्षित वर्ग के 460 या उससे अधिक, एससी वर्ग के 300 या उससे अधिक अंक प्राप्त तथा एसटी वर्ग के सभी सीयूईटी पंजीकृत अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे।
इसी प्रकार बीवोक (फूड प्रोसेसिंग) पाठ्यक्रम में भी प्रवेश शुरू है। इस पाठ्यक्रम में 12वीं उत्तीर्ण सभी छात्र-छात्राएं प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी और प्रवेश प्रक्रिया के लिए महाविद्यालय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वहीं, जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बीकॉम में दाखिले के लिए कटऑफ जारी कर दिया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 250 या उससे अधिक अंक वाले और एसटी के सभी को बुलाया गया है।
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