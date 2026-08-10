11 से 16 अगस्त तक खुलेगा चांसलर पोर्टल, इच्छुक कर सकते हैं नामांकन
कुंडहित के भागवत जा आजाद डिग्री कॉलेज में नामांकन पाने से वंचित छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 11 से 16 अगस्त तक चांसलर पोर्टल फिर से खोले जाने की घोषणा की है। 18 अगस्त को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और छात्रों को 26 अगस्त तक शुल्क जमा करने के लिए मौका मिलेगा।
कुंडहित। भागवत जा आजाद डिग्री कॉलेज कुंडहित में नामांकन पाने से वंचित रहे इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 11 अगस्त से 16 अगस्त तक नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल को फिर से खोला जाएगा। इस दौरान नामांकन के इच्छुक छात्र छात्राएं पोर्टल के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त जानकारी कॉलेज के प्राचार्य जगदीश कर ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया नामांकन से वंचित छात्र-छात्राओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा चांसलर पोर्टल को 5 दिनों तक खोला जाएगा। इसी के आलोक में 11 अगस्त से 16 अगस्त तक चांसलर पोर्टल खुला रहेगा।
उन्होंने बताया की 18 अगस्त को नामांकन के आवेदित अभ्यर्थियों का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। वही 18 से 25 अगस्त तक दस्तावेजों का सत्यापन कर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नामांकन के इच्छुक छात्र है 26 अगस्त तक नामांकन शुल्क जमा कर सकते हैं। उन्होंने नामांकन करा पाने से वंचित रह गए छात्र-छात्राओं से शैक्षणिक सत्र 2026-30 के लिए अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए फिर से खोले जा रहे हैं पोर्टल का लाभ उठाने की अपील की।
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