एसबीएस कॉलेज में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर फिर खुला पंजीकरण
कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को एक नया अवसर दिया है। उम्मीदवार अब 10 अगस्त तक समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। एसबीएस राजकीय महाविद्यालय, रुद्रपुर में इच्छुक छात्रों से समय सीमा के भीतर पंजीकरण कराने की अपील की गई है।
रुद्रपुर, संवाददाता। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को एक और अवसर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने समर्थ पोर्टल पर प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया मंगलवार से एक बार फिर शुरू कर दी है। वंचित विद्यार्थी 10 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। एसबीएस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुद्रपुर सहित विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र-छात्राएं निर्धारित अवधि में समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद रिव्यू और प्रोसेस की अंतिम तिथि भी 10 अगस्त से बढ़ाकर 14 अगस्त कर दी गई है।
महाविद्यालय प्रशासन ने ऐसे सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की है, जो किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर सके थे। एसबीएस कॉलेज के प्राचार्य अवधेश नारायण सिंह ने बताया कि प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों के लिए यह अंतिम अवसर है। उन्होंने अभ्यर्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की।
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