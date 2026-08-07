पीजी में दाखिले के लिए तीन दिन का मौका
गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के परास्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त है। अब तक लगभग 16 हजार छात्रों ने पंजीकरण किया है। कुलसचिव ने छात्रों से समय पर आवेदन करने की अपील की है, क्योंकि अंतिम तिथि बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है।
गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों में परास्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए अब तीन दिन बचे हैं। 10 अगस्त तक विवि ने छात्रों से आवेदन मांगे हैं। इसके बाद विवि प्रवेश का पोर्टल बंद कर देगा। विवि प्रशासन के अनुसार पीजी में अभी तक तकरीबन 16 हजार छात्र-छात्राओं ने दाखिले के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि यूजी में पंजीकरण की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। यूजी में तकरीबन 92 हजार छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराए हैं। जिनके दाखिले की प्रक्रिया विभिन्न कॉलेजों में पूरी की जा रही है। पीजी के अभ्यर्थियों को 10 अगस्त को शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज एवं पंजीकरण प्रपत्र विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
विश्वविद्यालय के कुलसचिव गिरीश कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित नियम, पात्रता एवं अन्य आवश्यक जानकारी विवि की वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्रों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। विवि पहले भी आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा चुका है, इसीलिए अब आगे तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी।
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