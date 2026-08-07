Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पीजी में दाखिले के लिए तीन दिन का मौका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के परास्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त है। अब तक लगभग 16 हजार छात्रों ने पंजीकरण किया है। कुलसचिव ने छात्रों से समय पर आवेदन करने की अपील की है, क्योंकि अंतिम तिथि बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है।

पीजी में दाखिले के लिए तीन दिन का मौका

गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों में परास्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए अब तीन दिन बचे हैं। 10 अगस्त तक विवि ने छात्रों से आवेदन मांगे हैं। इसके बाद विवि प्रवेश का पोर्टल बंद कर देगा। विवि प्रशासन के अनुसार पीजी में अभी तक तकरीबन 16 हजार छात्र-छात्राओं ने दाखिले के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि यूजी में पंजीकरण की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। यूजी में तकरीबन 92 हजार छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराए हैं। जिनके दाखिले की प्रक्रिया विभिन्न कॉलेजों में पूरी की जा रही है। पीजी के अभ्यर्थियों को 10 अगस्त को शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज एवं पंजीकरण प्रपत्र विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव गिरीश कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित नियम, पात्रता एवं अन्य आवश्यक जानकारी विवि की वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्रों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। विवि पहले भी आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा चुका है, इसीलिए अब आगे तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News PG Admission Moradabad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।