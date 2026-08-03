बीएड में सीट आवंटित होने के बाद भी एडमिशन पर संकट
गिरिडीह में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई थी। लेकिन कॉलेजों में परीक्षा परिणाम में देरी के कारण बीएड में छात्रों का नामांकन संकट में है। अंतिम तिथि 3 अगस्त है, और अब छात्र-छात्राएं नामांकन की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं।
गिरिडीह। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2022 से कॉलेजों में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की शुरुआत की गयी। विभावि में सत्र 2022-26 के 8 सेमेस्टर वाले स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रम की लेट लतीफी के कारण बीएड में सीट आवंटित होने के बाद भी छात्र-छात्राओं के एडमिशन पर संकट मंडरा रहा है। सत्र 2022-26 का रिजल्ट अगस्त 2026 तक जारी हो जाना चाहिए था, पर विभावि के कॉलेजों में एक माह पहले सातवें सेमेस्टर की ही परीक्षा हुई है, जिसका रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है। इधर जेसीईसीईबी द्वारा आयोजित बीएड सत्र 2026-28 की प्रवेश परीक्षा में पास करने और प्रथम काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के बाद भी छात्र-छात्राओं का बीएड में नामांकन नहीं हो रहा है।
तीन अगस्त को नामांकन की अंतिम तिथि निर्धारित है, ऐसे में बीएड में नामांकन को लेकर छात्र-छात्राएं टेंशन में है। छात्राओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा और परिणाम समय पर पूरे नहीं किए गए। जबकि बीएड कॉलेजों में प्रथम काउंसलिंग के तहत नामांकन की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित है। अंतिम मार्कशीट न होने के कारण कॉलेज नामांकन लेने से मना कर रहे हैं। छात्राओं को साल बर्बाद होने का डर सता रहा है। ऐसे छात्र-छात्राओं ने विवि प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर नामांकन की अनुमति कॉलेजों को देने की मांग की है।
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