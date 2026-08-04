सेंटर फॉर एडवांस स्ट्डीज के बीटेक कोर्स की फिजिकल रिपोर्टिंग शुरू

डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज के बीटेक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मंगलवार से छात्रों की फिजिकल रिपोर्टिंग शुरू हो गयी। पहले दिन करीब 35 छात्रों ने अलग अलग ब्रांचों में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे। पीआई के लिए अटल बिहारी वाजपेयी बहुउद्देशीय सभागार में डेस्क लगाये गये हैं। डेस्कों पर छात्रों के प्रमाणपत्रों की जांच की गयी। हेल्प डेस्क, फीस काउंटर, एवं फिजिकल रिपोर्टिंग का डेस्क लगाया गया। इस दौरान कुलपति प्रो जेपी पाण्डेय ने फिजिकल रिपोर्टिंग के पहले दिन हॉल में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही रिपोर्टिंग कराने पहुंचे छात्रों और उनके परिजनों से भी बात की। इस दौरान प्रतिकुलपति प्रो राजीव कुमार, कुलसचिव रीना सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जबकि कैश के निदेशक प्रो वीरेंद्र पाठक के नेतृत्व एवं डॉ अनुज कुमार शर्मा के समन्वय में रिपोर्टिंग की गयी.