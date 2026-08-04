सेंटर फॉर एडवांस स्ट्डीज के बीटेक कोर्स की फिजिकल रिपोर्टिंग शुरू
डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में बीटेक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए छात्रों की फिजिकल रिपोर्टिंग मंगलवार से शुरू हो गई। पहले दिन 35 छात्रों ने वर्षांतर में रिपोर्टिंग की। कुलपति प्रो जेपी पाण्डेय ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी दिन नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पौधरोपण भी हुआ।
लखनऊ, कार्यालय संवाददाता
डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज के बीटेक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मंगलवार से छात्रों की फिजिकल रिपोर्टिंग शुरू हो गयी। पहले दिन करीब 35 छात्रों ने अलग अलग ब्रांचों में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे। पीआई के लिए अटल बिहारी वाजपेयी बहुउद्देशीय सभागार में डेस्क लगाये गये हैं। डेस्कों पर छात्रों के प्रमाणपत्रों की जांच की गयी। हेल्प डेस्क, फीस काउंटर, एवं फिजिकल रिपोर्टिंग का डेस्क लगाया गया। इस दौरान कुलपति प्रो जेपी पाण्डेय ने फिजिकल रिपोर्टिंग के पहले दिन हॉल में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही रिपोर्टिंग कराने पहुंचे छात्रों और उनके परिजनों से भी बात की। इस दौरान प्रतिकुलपति प्रो राजीव कुमार, कुलसचिव रीना सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जबकि कैश के निदेशक प्रो वीरेंद्र पाठक के नेतृत्व एवं डॉ अनुज कुमार शर्मा के समन्वय में रिपोर्टिंग की गयी.
नशा मुक्ति अभियान
- पौधरोपण कर दिया नशा मुक्ति का संदेश
डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति अभियान पखवाड़ा के तहत मंगलवार को परिसर में पौधरोपण किया गया। कुलपति प्रो जेपी पाण्डेय ने बेल, जामुन आम के पौधे लगाये। इस दौरान प्रतिकुलपति प्रो राजीव कुमार, कुलसचिव रीना सिंह, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो ओपी सिंह ने भी पौधे लगाये.
अधिक जानकारियाँ
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें