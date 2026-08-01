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चिरेका में विवादों के बीच पीटीटीसी का तबादला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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मिहिजाम, 30 जुलाई को चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। महाप्रबंधक ने शंकर शर्मा को प्रमोटर टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से हटाकर क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर बना दिया है। यह कदम 39 ट्रेनियों के टर्मिनेशन से जुड़े विवाद के बाद उठाया गया है।

चिरेका में विवादों के बीच पीटीटीसी का तबादला

मिहिजाम, प्रतिनिधि। ​चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस प्रशासन में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। लगातार उठ रहे विवादों और मीडिया में खबरें आने के बाद चिरेका महाप्रबंधक ने 30 जुलाई को एक कड़ा रुख अपनाते हुए प्रिंसिपल टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के पद पर तैनात अधिकारी शंकर शर्मा को उनके पद से हटा दिया है। जानकारी के अनुसार, महाप्रबंधक ने एक तरह से अनुशासनात्मक कार्रवायी करते हुए शंकर शर्मा को डाउनग्रेड कर क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर के पद पर स्थानांतरित कर दिया है। इस अचानक हुए तबादले को चिरेका परिसर में हाल ही में घटे एक बड़े घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है।

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बहाली प्रक्रिया और टर्मिनेशन

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस में प्रशासनिक फेरबदल कब हुआ?
30 जुलाई को चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस में प्रशासनिक फेरबदल हुआ।

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