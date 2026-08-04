22 मिडिल स्कूल पीएमश्री प्लस टू स्कूलों में समाहित 22 मिडिल स्कूल पीएमश्री प्लस टू स्कूलों में समाहित22 मिडिल स्कूल पीएमश्री प्लस टू स्कूलों में समाहि

कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि सीमांचल के शैक्षणिक केंद्र कटिहार में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने वाला बड़ा प्रशासनिक फैसला लागू हो गया है। जिले के 22 मध्य एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालयों को निकटवर्ती पीएमश्री प्लस टू विद्यालयों में समाहित (मर्ज) कर दिया गया है। इसके साथ ही इन विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों तथा संबंधित शिक्षकों का भी पीएमश्री विद्यालयों में संविलियन किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चन्द्र चौधरी के निर्देश पर नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। नई व्यवस्था के बाद अब चयनित पीएमश्री प्लस टू विद्यालयों में कक्षा छह से बारहवीं तक की पढ़ाई एक ही परिसर में होगी। वहीं जिन मध्य विद्यालयों का विलय किया गया है, वहां अब केवल कक्षा एक से पांच तक की पढ़ाई होगी और वे प्राथमिक विद्यालय के रूप में संचालित होंगे। डीईओ कार्यालय ने सभी मर्ज विद्यालयों को निर्देश दिया है कि कक्षा छह से आठ तक के सभी विद्यार्थियों की नामावली, अभिलेख एवं आवश्यक दस्तावेज संबंधित पीएमश्री विद्यालयों को उपलब्ध कराएं ताकि नामांकन प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी छात्र की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए。

प्रशासनिक स्तर पर भी व्यापक बदलाव प्रशासनिक स्तर पर भी व्यापक बदलाव किए गए हैं। जिन विद्यालयों में अब केवल प्राथमिक कक्षाएं संचालित होंगी, वहां अलग से प्रधान शिक्षक का पद सृजित किया जाएगा। तब तक वहां कार्यरत वरीय शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी निभाएंगे। वहीं मर्ज किए गए मध्य विद्यालयों के पूर्णकालिक प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण संबंधित प्रखंड के अन्य मध्य विद्यालयों में किया जाएगा। जिले के सभी 16 प्रखंड इस बदलाव की जद में आए हैं। अमदाबाद में दो, बरारी, बारसोई, फलका, कदवा, कटिहार एवं मनीहारी में दो-दो विद्यालयों का विलय किया गया है। इसके अलावा आजमनगर, बलरामपुर, डंडखोरा, कोढ़ा, कुर्सेला, मनसाही, प्राणपुर और समेली में भी एक-एक मध्य विद्यालय को पीएमश्री प्लस टू विद्यालयों से जोड़ा गया है। उधर इस बाबत समग्र शिक्षा के डीपीओ पंकज कुमार ने सोमवार को डायट टीकापट्टी में पीएम श्री स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ समीक्षा किया गया।

इन पीएमश्री प्लस टू विद्यालयों में होगा संचालन अमदाबाद : प्लस-टू इंदिरावती हाई स्कूल एवं हेमचंद्र हाई स्कूल हेमकुंज

आजमनगर : हाई स्कूल सालमारी

बलरामपुर : प्लस-टू हाई स्कूल बलरामपुर

बारारी : गुरु नानक गर्ल्स हाई स्कूल गुरुबाजार एवं एचके हाई स्कूल जोतरामराय

बारसोई : हाई स्कूल बारसोई एवं हाई स्कूल लगुआ

डंडखोरा : सदानंद हाई स्कूल डुमरिया

फलका : बसमती हरि मंडल हाई स्कूल पोठिया एवं डॉ. एल.एन. सुधांशु हाई स्कूल

कदवा : एएल हाई स्कूल सोनैली एवं दुर्गा प्रसाद हाई स्कूल दुर्गागंज

कटिहार : आदर्श हाई स्कूल न्यू कॉलोनी एवं गांधी हाई स्कूल न्यू कॉलोनी

कोढ़ा : राजकीय हाई स्कूल कोढ़ा

कुर्सेला : अयोध्या प्रसाद हाई स्कूल

मनीहारी : बीपीएसपी हाई स्कूल मंथरी एवं हाई स्कूल कुमारीपुर

मनसाही : प्लस-टू हाई स्कूल फुलहारा गोरगामा

प्राणपुर : ज्ञानदा हाई स्कूल रोशना

समेली : धर्मपुर गांधी हाई स्कूल कृष्णनगर

इन मध्य विद्यालयों का हुआ विलय एमएस अमदाबाद, एमएस किशनपुर, एएमएस सालमारी, एएमएस बलरामपुर, गुरु नानक गर्ल्स मिडिल स्कूल गुरुबाजार, एमएस भवानीपुर, गर्ल्स एमएस बारसोई बाजार, एमएस दासग्राम, हरि सुंदर मिडिल स्कूल डुमरिया, यूएमएस रानी सिमरिया, एएमएस पीरमोकाम, एमएस पहलाघर, एमएस दुर्गागंज, एएमएस रेलवे कॉलोनी, एमएस गांधी, यूएमएस कोढ़ा, यूएमएस सर्वोदय तिनघरिया, जीएमएस मनीहारी, एमएस कुमारीपुर, यूएमएस बसंतपुर, एएमएस रोशना तथा एमएस ललहरिया समेली।

वर्जन इस निर्णय का उद्देश्य विद्यार्थियों को पीएमश्री विद्यालयों की आधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना है। सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों का नामांकन एवं स्थानांतरण समयबद्ध तरीके से पूरा करें ताकि किसी भी छात्र की पढ़ाई बाधित न हो।

राहुल चन्द्र चौधरी, डीईओ, कटिहार