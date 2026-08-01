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Ghaziabad News: प्रशासनिक शिविर का निरीक्षण किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: मुरादनगर, चंद्रशेखर त्यागी। दिल्ली मेरठ मार्ग पर गंगनहर पुल के पास नगर पालिका परिषद द्वारा प्रशासनिक कैंप का लगभग तैयार हो गया है और एक दो दिन में इसक

Ghaziabad News: प्रशासनिक शिविर का निरीक्षण किया

Ghaziabad News: मुरादनगर, चंद्रशेखर त्यागी। दिल्ली मेरठ मार्ग पर गंगनहर पुल के पास नगर पालिका परिषद द्वारा प्रशासनिक कैंप का लगभग तैयार हो गया है और एक दो दिन में इसका शुभारंभ हो जाएगा। गया। एडीएम सिटी व डीसीपी ग्रामीण ने शिविर व कावंड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। शिविर में 24 घंटे अधिकारी व कर्मचारी तैनात रहेंगे। एडीएम सिटी विकास कश्यप ने बताया कि नगर पालिका परिषद द्वारा तैयार किए गए प्रशासनिक शिविर में स्वास्थ्य विभाग सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहेंगे। कावंड़ियों को रुकने के लिए एक अलग शिविर बनाया गया है। डीसीपी ग्रामीण ने बताया कि कावंड़ यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ साथ अन्य पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए है।

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गंगनहर पटरी पर किसी तरह के वाहन को नहीं जाने दिया जा रहा है। इस मौके पर नगर पालिका परिषद् के अधिशासी अधिकारी शैलेन्द्र सिंह, अवर अभियंता सतेंद्र सिंह, थाना प्रभारी केके मौर्या, एसएसआई गोपाल चौहान सहित अनेक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।

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