छह कट बने गंगा एक्सप्रेस-वे पर हादसों का रास्ता, अब होंगे बंद
गंगा एक्सप्रेस-वे किनारे निरीक्षण करने पहुंचे एडीएम प्रशासन रजनीश मिश्रा।शाहजहांपुर, संवाददाता। गंगा एक्सप्न कटों को तत्काल बंद कराने के निर्देश यूपीड
शाहजहांपुर। गंगा एक्सप्रेस-वे पर निराश्रित पशुओं के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने छह ऐसे कट चिह्नि किए हैं, जहां से पशु सीधे एक्सप्रेस-वे पर पहुंच रहे थे। एडीएम प्रशासन रजनीश मिश्रा ने मंगलवार को जलालाबाद क्षेत्र में एक्सप्रेस-वे का निरीक्षण कर इन कटों को तत्काल बंद कराने के निर्देश यूपीडा अधिकारियों को दिए। इसके बाद कट बंद करने का काम शुरू कर दिया गया।
निराश्रित पशुओं का खतरा
गंगा एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की रफ्तार अधिक होने के कारण निराश्रित पशुओं के अचानक सामने आने से बड़े हादसे का खतरा बना रहता है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एक्सप्रेस-वे के आसपास बने कई कटों से पशु आसानी से मुख्य मार्ग पर पहुंच रहे हैं। इनमें छह कट ऐसे मिले, जहां से पशुओं की आवाजाही ज्यादा थी। प्रशासन ने इन्हें प्राथमिकता के आधार पर बंद कराने का निर्णय लिया है।
क्षेत्रीय जानकारी
शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे का करीब 45 किलोमीटर हिस्सा जलालाबाद क्षेत्र से होकर गुजरता है। निरीक्षण में दर्जनों कट सामने आए, लेकिन छह कट सबसे अधिक चिंताजनक पाए गए। इनसे एक्सप्रेस-वे पर पहुंचने के बाद पशु मुख्य मार्ग पर ही घूमते रहते हैं और उनके वापस निकलने की संभावना कम रहती है। ऐसे में तेज रफ्तार वाहनों से टकराने पर गंभीर हादसे की आशंका रहती है।
सामान्य प्रश्न
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