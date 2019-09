कश्मीर दौरे के बाद बोले आजाद- प्रशासन का इतना आतंक दुनिया में कहीं नहीं देखा

कश्मीर का दौरा करने के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बुधवार को कहा कि प्रशासन का इतना आतंक मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है।

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री आजाद ने जम्मू में कहा कि कश्मीरियों में जितनी निराशा और संकट है, जम्मू में भी वही ही स्थिति है। सत्ता पक्ष के 100-200 लोगों को छोड़कर कोई भी खुश नहीं है।

Former Jammu and Kashmir CM and Congress leader Ghulam Nabi Azad in Jammu after his visit to Kashmir: The amount of despair & distress that is present in Kashmir&Kashmiris, the same is the situation in Jammu. Except 100-200 people of the ruling party, nobody is happy. pic.twitter.com/Ni3yh95x4o