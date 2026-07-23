कांवड़ मार्ग पर 39 संवेदनशील स्थान चिह्नित, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश
आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने गति तेज कर दी है। 39 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है, जिनमें गंगनहर और कांवड़ रजवाहा पटरी शामिल हैं। एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने निरीक्षण किया और सभी कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी करने का आदेश दिया गया है।
आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग गंगनहर पटरी और कांवड़ रजवाहा पटरी के निरीक्षण में कुल 39 स्थान संवेदनशील चिह्नित किए गए हैं। इनमें सलावा से भलसोना तक गंगनहर पटरी पर 31 और कांवड़ रजवाहा पटरी पर आठ स्थान शामिल हैं। इन स्थानों पर सड़क, बिजली, साफ-सफाई और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुवार को एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर पटरी क्षतिग्रस्त मिली। कुछ जगहों पर झाड़ियां, गंदगी और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था का अभाव भी मिला।
गंगनहर किनारे कई स्थानों पर दुर्घटना की आशंका को देखते हुए गोताखोरों की तैनाती की जरूरत बताई गई। निरीक्षण के बाद एसडीएम ने लोक निर्माण, विद्युत, सिंचाई और नगर निकाय सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी कमियां जल्द दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, बिजली आपूर्ति, साफ-सफाई, पेयजल और सुरक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। एसडीएम ने चेतावनी दी कि तैयारियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय पर कार्य पूरा नहीं करने वाले संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशासन प्रतिदिन कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा कर रहा है, ताकि यात्रा के दौरान शिवभक्तों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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