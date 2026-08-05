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गंगनहर पर बम निरोधक दस्ते ने कांवड़ सेवा शिविरों की ली तलाशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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खतौली कांवड़ यात्रा को सकुशल तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम कस दिए हैं। बम निरोधक दस्ते ने कांवड़ सेवा शिविरों का निरीक्षण किया और सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें।

गंगनहर पर बम निरोधक दस्ते ने कांवड़ सेवा शिविरों की ली तलाशी

खतौली कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। मंगलवार को बम निरोधक दस्ते ने गंग नहर कांवड़ पटरी मार्ग पर स्थित विभिन्न कांवड़ सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। दस्ते के पहुंचते ही शिविरों और आसपास मौजूद कांवड़ियों में कुछ देर के लिए हलचल मच गई।निरीक्षण के दौरान बम निरोधक दस्ते ने शिविरों के आसपास खड़ी बाइकों, संदिग्ध वस्तुओं तथा अन्य सामान की जांच की। साथ ही शिविर संचालकों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए।

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अधिकारियों ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। यात्रा मार्ग पर लगातार चेकिंग अभियान और गश्त जारी रहेगी ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित सम्पन्न कराई जा सके। प्रशासन ने कांवड़ियों से भी अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दें।

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