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जियाडा की नई रेगुलेशन पर उद्यमियों से मंथन, 41 सुझावों पर हुई चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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आदित्यपुर में जियाडा की नई रेगुलेशन ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उद्यमियों का विचार-विमर्श हुआ। बैठक में नियमावली के सुझाव और फीडबैक पर चर्चा की गई। उद्यमियों ने प्रक्रियाओं के सरलीकरण और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया। जियाडा अधिकारियों ने सुझावों के आधार पर ड्राफ्ट तैयार करने का आश्वासन दिया।

जियाडा की नई रेगुलेशन पर उद्यमियों से मंथन, 41 सुझावों पर हुई चर्चा
जियाडा की नई रेगुलेशन पर उद्यमियों से मंथन, 41 सुझावों पर हुई चर्चा

आदित्यपुर। जियाडा की नई रेगुलेशन ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर शनिवार को जियाडा सभागार में उद्यमियों के साथ विचार-विमर्श शुरू हुआ। जियाडा के निदेशक वरुण रंजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधियों ने नियमावली को लेकर सुझाव और फीडबैक दिए।बैठक का उद्देश्य उद्योगों की व्यावहारिक समस्याओं को नई रेगुलेशन में शामिल कर सरल, पारदर्शी और प्रभावी नियमावली तैयार करना है। उद्यमियों ने भूखंड संबंधी प्रक्रियाओं के सरलीकरण, निवेश को बढ़ावा देने और अनावश्यक प्रक्रियागत परेशानियों से राहत सहित कई मुद्दे उठाए।आदित्यपुर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एशिया), लघु उद्योग भारती, इसरो समेत अन्य संगठनों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए।

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एशिया की ओर से पहले ही 41 सुझाव दिए जा चुके हैं। इसरो अध्यक्ष रुपेश कतरियार ने उम्मीद जताई कि उद्योगहित में दिए गए सुझावों को नई रेगुलेशन में शामिल किया जाएगा।जियाडा अधिकारियों के अनुसार, प्राप्त सुझावों के आधार पर ड्राफ्ट तैयार कर महत्वपूर्ण प्रस्तावों को नियमावली में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

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