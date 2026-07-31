आदित्य का मुंबई में पीएचडी के लिए चयन
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टाउनशिप श्रीराधा कृष्ण धाम कॉलोनी निवासी होनहार छात्र आदित्य शर्मा का चयन देश के प्रतिष्ठित संस्थान मुंबई में पीएचडी (मार्केटिंग मैनेजमेंट) के लिए हुआ है। आदित्य ने यूजीसी नेट ऑल इंडिया परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 98.75 परसेंटाइल हासिल किया और मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीट पर अपना स्थान पक्का किया। आदित्य शर्मा शिक्षक एवं पूर्व नायब सूबेदार रामकिशोर शर्मा के छोटे पुत्र हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय, रिफाइनरी नगर, मथुरा से प्राप्त की तथा बीटेक एवं एमबीए की डिग्री दयालबाग यूनिवर्सिटी, आगरा से हासिल की। अपनी इस सफलता का श्रेय आदित्य ने अपने माता-पिता, भाई-बहिन और अपने गुरुजनों को दिया है।
इस उपलब्धि पर रामकिशोर शर्मा, डॉ. रमेश चंद, डॉ. सुरभि, डॉ. हिमालय, डॉ. प्रभा, आभा, प्रभात सहित समस्त पूर्व सैनिकों, शिक्षकों और कॉलोनी वासियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए आदित्य के उज्जवल भविष्य की कामना की है।
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