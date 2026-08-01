हजारों जन्मों के पुण्य संयोग से मिलता है मानव जीवन: आर्जव सागर
बड़ौत के आदित्यनाथ सभागार में आर्जव सागर द्वारा धर्म सभा आयोजित की गई, जिसमें मानव जीवन के पुण्य उदय का महत्व बताया गया। मंगल प्रवचन में कहा गया कि लोभी और मोही मन का जीवन में क्या स्थान है। संतों ने सदाचार को जीवन का सार माना और व्यसन से बचने की सलाह दी।
बड़ौत। आदित्यनाथ सभागार में आर्जव सागर ने शुक्रवार को धर्म सभा आयोजित की गई। जिसमें मंगल प्रवचन देते हुए मानव जीवन के पुण्य उदय का महत्व बताया। परिसर में धर्म लाभ लेने के लिए जैन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही मंगल प्रवचन में कहा कि लोभी मन, धन को ही अपने जीवन का आधार मानता है, वही मोही मन, विकार को अपने जीवन में प्राथमिकता देता है। ज्ञानी तो वह है, जो सदाचार को ही जीवन का सार मानता है। आजकल व्यक्ति के पास दिनभर समय ही समय है। फिर भी कहता है कि समय ही नहीं है। अपने आपको दिनभर पाप के साधन मोबाइल में व्यस्त रखता है जीवन को अच्छा बनाओगे तो जीवन अच्छा बनेगा और अपने आपको प्रमाद में, व्यसनों में लगाओगे तो यह जीवन भी ऐसे ही निकल जाएगा।
सभा का संचालन डॉक्टर श्रेयांस जैन ने किया। इस अवसर पर मुकेश जैन, प्रदीप जैन, नवीन जैन, महेंद्र जैन, विनोद जैन, वरदान जैन, विकास जैन, अनिल जैन, संजय जैन, अंकुर जैन आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें