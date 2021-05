कांग्रेस के अधीर रंजन का आरोप, हमारी पार्टी ने कोरोना से निपटने के तरीके सुझाए, लेकिन सुनती नहीं सरकार

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कोरोना महामारी के निपटारे पर काम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झारखंड के सीएम ने कहा था कि मोदी जी सिर्फ बोलते हैं सुनते नहीं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए कह रहे हैं, क्या ऐसा हुआ? एक के बाद एक, हमारे पार्टी नेतृत्व ने महामारी से निपटने के तरीके सुझाए, लेकिन क्या यह सरकार सुनती है?

इधर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कोरोना काल में केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमले बोल रहे हैं। रविवार को उन्होंने गंगा में बहती लाशों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश-दुनिया फोटो देखकर दुखी है, लेकिन जिन्होंने मजबूरी में मृत प्रियजनों को गंगा किनारे छोड़ दिया, उनका दर्द भी समझना होगा, गलती उनकी नहीं। राहुल ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी सामूहिक नहीं, सिर्फ केंद्र सरकार की है।

