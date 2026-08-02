गोविंदपुर-गिरिडीह सड़क परियोजना को मिला एक साल का एक्सटेंशन
धनबाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) द्वारा गोविंदपुर-गिरिडीह सड़क परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की अवधि को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना का निर्माण पिछले एक दशक से चल रहा है, लेकिन कुछ स्थलों पर भूमि अधिग्रहण की कमी के कारण यह अधूरी है।
धनबाद, प्रमुख संवाददाता । एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) संपोषित गोविंदपुर-गिरिडीह सड़क परियोजना में जमीन अधिग्रहण के लिए एक साल का एक्सटेंशन दिया गया है। जिला भू अर्जन विभाग ने गोविंदपुर अंचल में दो जगहों पर जमीन अधिग्रहण के लिए अवधि विस्तार को दो अगस्त 2027 तक के लिए दिया गया है। गोविंदपुर से भाया टुंडी होते ही इस सड़क का निर्माण पिछले एक दशक से चल रहा है। गोविंदपुर अंचल के कुछ जगहों पर जमीन अधिग्रहण नहीं होने की वजह से योजना कहीं-कहीं अधूरी है। जिला भू अर्जन कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना में लिखा गया है कि जमीन अधिग्रहण के लिए पथ निर्माण विभाग से राशि की मांग की गई थी, जो अबतक नहीं मिली है।
इस योजना के तहत गोविंदपुर प्रखंड के महुबनी मौजा में 0.1220 एकड़ जमीन और गोविंदपुर मौजा में 0.0260 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए मुआवजे की राशि नहीं मिलने की वजह से जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाया है। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को एक साल का एक्सटेंशन दिया गया है।
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