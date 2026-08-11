पीरपैंती बिजली घर की जमीन के नीचे मिले चट्टान

पत्थर के चलते चिमनी की नहीं हो रही है पाइलिंग ऊर्जा एजेंसी ने पत्थरों

भागलपुर, मुख्य संवाददाता। पीरपैंती में बन रहे 2,400 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के निर्माण कार्य में एक बड़ी तकनीकी बाधा सामने आई है। चिमनी के निर्माण के लिए की जा रही पाइलिंग (नींव खुदाई) के दौरान जमीन के नीचे बेहद सख्त और विशाल प्राकृतिक चट्टानें मिली हैं। इन मजबूत पत्थरों के कारण भारी-भरकम ड्रिलिंग मशीनें भी फेल हो गई हैं और चिमनी की पाइलिंग का काम पूरी तरह ठप हो गया है। कार्य एजेंसी अदाणी पावर लिमिटेड ने चिह्नित स्थल पर करीब दो दर्जन खाता-खेसरा का ब्योरा देते हुए जमीन के अंदर से पत्थरों को निकालने के लिए प्रशासन से मंजूरी मांगी है। पत्थरों को डायनामाइट से तोड़कर निकाला जाएगा। बैलास्टिक की मंजूरी के लिए अदाणी पावर ने जिलाधिकारी से एनओसी मांगा है। डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों को थर्मल निर्माण एजेंसी को अविलंब एनओसी देने के लिए पत्र जारी किया है।

अदाणी पावर की भूमिका अदाणी पावर लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि पावर प्लांट में चिमनी का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्सा माना जाता है। इसके विशाल ढांचे को संभालने के लिए नींव का गहरा और मजबूत होना अनिवार्य है। सामान्य मशीनों से इन चट्टानों को काटना या हटाना संभव नहीं हो पा रहा है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए निर्माण कार्य में जुटी ऊर्जा एजेंसी ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। एजेंसी ने इन चट्टानों को नियंत्रित विस्फोट के जरिए तोड़ने की योजना बनाई है। इसके लिए एजेंसी ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से डायनामाइट के इस्तेमाल की विशेष अनुमति मांगी है।

बिहार के ऊर्जा क्षेत्र में प्रभाव बिहार के ऊर्जा क्षेत्र के लिए गेम-चेंजर होगा पीरपैंती थर्मल

पत्थरों को ब्लास्ट करने के लिए ‘बैलास्टिक मंजूरी’ और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन किया गया है। चूंकि ब्लास्टिंग से आसपास के क्षेत्रों में कंपन और सुरक्षा संबंधी खतरे हो सकते हैं, इसलिए प्रशासन पूरी सावधानी बरत रहा है। सुरक्षा मानकों की गहन जांच के बाद ही इस एनओसी पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यह परियोजना बिहार के ऊर्जा क्षेत्र के लिए गेम-चेंजर मानी जा रही है, जिसमें अदाणी पावर द्वारा करीब ₹26 हजार करोड़ का निवेश किया जा रहा है। कार्य एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही प्रशासन से ब्लास्टिंग की मंजूरी मिलेगी, पत्थरों को हटाने का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। इस रुकावट को जल्द दूर करना बेहद जरूरी है ताकि वर्ष 2029-30 तक प्लांट को चालू करने के तय लक्ष्य में कोई बड़ी देरी न हो।

समझौता करने की प्रक्रिया अदाणी पावर लिमिटेड ने कुछ खेसरा का ब्योरा देते हुए बैलास्टिक मंजूरी मांगी है। इसके लिए एनओसी देने की तैयारी हो रही है।

- अलंकृता पांडे, डीएम, भागलपुर।