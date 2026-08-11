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मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट को डीएम ने दिखाई हरी झंडी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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फोटो : अदाणी फाउंडेशन द्वारा संचालित होगा मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट पावर प्लांट के

मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट को डीएम ने दिखाई हरी झंडी

भागलपुर, मुख्य संवाददाता। स्थानीय समुदायों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में अदाणी फाउंडेशन की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने सोमवार को समाहरणालय परिसर से अदाणी फाउंडेशन द्वारा संचालित मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट के माध्यम से पीरपैंती में निर्माणाधीन पावर प्लांट के आसपास के 30 गांवों में रहने वाले लोगों को प्राथमिक एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए क्षेत्र में 18 निर्धारित स्टॉपेज प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां तय कार्यक्रम के अनुसार मोबाइल हेल्थ यूनिट पहुंचकर स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगी।इस

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पहल का उद्देश्य ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना तथा स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट के माध्यम से स्थानीय समुदायों को नियमित स्वास्थ्य जांच एवं आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य जांच के अलावा जरूरतमंद लोगों को मुफ्त दवा भी देने की व्यवस्था की गई है। अदाणी फाउंडेशन की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के साथ-साथ समुदाय के स्वास्थ्य एवं कल्याण को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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