मेरी छवि के गलत इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई होगी : मृणाल ठाकुर

-अभिनेत्री ने डीपफेक कंटेंट को गैरकानूनी बताया नई दिल्ली, एजेंसी। अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने ऑनलाइन उनकी तस्वीर या चेहरे का इस्तेमाल कर बनाए जा रहे डीपफेक कंटेंट को गैरकानूनी और अस्वीकार्य बताया। उन्होंने सख्त चेतावनी दी है, अगर उनकी छवि का इस्तेमाल कर कोई डीपफेक वीडियो या अन्य सामग्री बनाई या साझा की गई, तो वह संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी।ठाकुर ने मंगलवार को इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए डीपफेक बनाने और साझा करने वालों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उनकी पहचान या छवि का इस्तेमाल कर डीपफेक सामग्री बनाना और फैलाना गैरकानूनी है। उन्होंने इसे तत्काल रोकने की बात कहते हुए कहा कि आगे उनकी पहचान के किसी भी तरह के दुरुपयोग पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।ऑनलाइन