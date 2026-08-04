मेरी छवि के गलत इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई होगी : मृणाल ठाकुर
-अभिनेत्री ने डीपफेक कंटेंट को गैरकानूनी बताया नई दिल्ली, एजेंसी। अभिनेत्री मृणाल
-अभिनेत्री ने डीपफेक कंटेंट को गैरकानूनी बताया नई दिल्ली, एजेंसी। अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने ऑनलाइन उनकी तस्वीर या चेहरे का इस्तेमाल कर बनाए जा रहे डीपफेक कंटेंट को गैरकानूनी और अस्वीकार्य बताया। उन्होंने सख्त चेतावनी दी है, अगर उनकी छवि का इस्तेमाल कर कोई डीपफेक वीडियो या अन्य सामग्री बनाई या साझा की गई, तो वह संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी।ठाकुर ने मंगलवार को इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए डीपफेक बनाने और साझा करने वालों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उनकी पहचान या छवि का इस्तेमाल कर डीपफेक सामग्री बनाना और फैलाना गैरकानूनी है। उन्होंने इसे तत्काल रोकने की बात कहते हुए कहा कि आगे उनकी पहचान के किसी भी तरह के दुरुपयोग पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म पर फिल्मी सितारों के चेहरे और तस्वीरों का इस्तेमाल कर बनाए गए डीपफेक वीडियो और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इसे लेकर मनोरंजन जगत में चिंता बढ़ी है। इससे पहले रश्मिका मंदाना, कैटरीना कैफ, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट समेत कई कलाकार डीपफेक का शिकार हो चुके हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें