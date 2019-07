रेप केस मामले में अभिनेता आदित्य पंचोली को कोर्ट ने दी 19 जुलाई तक अंतरिम राहत

अभिनेता आदित्य पंचोली को दिंडोशी सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। एक्टर आदित्य पंचोली को दिंडोशी सेशन कोर्ट द्वारा 19 जुलाई तक अंतरिम राहत मिली है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अभिनेता आदित्य पंचोली को 19 जुलाई तक डिंडोशी सेशन कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले में अंतरिम राहत दी है। बता दें कि पंचोली ने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी।

बता दें कि 27 जून को अभिनेता आदित्य पंचोली के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा थाने में एक अभिनेत्री की शिकायत पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। पंचोली पर पर धारा 328, 341, 342, 376 एवं अन्य धाराओं में केस दर्ज हुए हैं।

