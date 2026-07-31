पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर रोक लगाने की मांग
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के कार्यकर्ताओं ने नौतनवा
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के कार्यकर्ताओं ने नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी को एक ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि अनुसूचित जनजाति में शामिल जातियों को पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र जारी कर प्रशासन जारी अधिसूचना का उल्लंघन कर रहा है। संगठन के लोगों ने मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग करते हुए तत्काल पिछढ़ी जाति का प्रमाण पत्र पर जारी किए जाने पर रोक लगाने की मांग की।जिलाध्यक्ष रामनाथ निषाद का कहना है कि मझवार, तुरैहा समेत निषाद, केवट, मल्लाह, कश्यप, कहार, धीमर, बिंद, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी और मछुआ आदि जाती का उप नाम है। इसलिए मझवार, तुरैहा जाति को पिछड़ी जाति की सूची से बाहर निकाल दिया गया है।
फिर भी जनपद एवं तहसील स्तर पर तहसीलदार द्वारा शासनादेश का अनुपालन न करते हुए उपरोक्त जातियों का पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में कहा कि वर्ष 2016 एवं 2017 के शासनादेशों का प्रदेशभर में प्रभावी अनुपालन कराया जाए। साथ ही अनुसूचित जाति का आरक्षण 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किए जाने और मुख्यमंत्री के समक्ष इस विषय को उठाकर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराने की भी मांग की।
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