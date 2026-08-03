गरज-चमक के साथ खूब बरसे बदरा, 70 मिमी बारिश

उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण मानसून फिर सक्रिय है। 63 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने 6 अगस्त तक बारिश की संभावना जताई है। कानपुर समेत अन्य बड़े शहरों में बारिश का अलर्ट जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अल नीना का असर कम हो रहा है, जो अच्छी बारिश का संकेत है।

कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण उत्तर प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय है। सोमवार सुबह 08:30 बजे तक 63 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। शाम छह बजे तक कुल 70 मिमी बारिश हो चुकी थी। बादलों के निचाई पर आ जाने के कारण गरज-चमक ने लोगों को डरा दिया। मौसम विभाग के अनुसार छह अगस्त तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। रविवार रात से लेकर सोमवार शाम तक चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 70 मिमी से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी थी। कैंट क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम बरसात हुई। सोमवार को सुबह से उमस भरी गर्मी रही। दोपहर बाद बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। करीब तीन बजे से घने बादल छा गए। चार बजे से शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई। सायं पांच बजे अचानक बादल नीचे की ओर खिसक आए। विशेषज्ञ कहते हैं कि नीचे बादलों के आने से बारिश तो होती ही है, लेकिन गरज चमक की संभावना बढ़ जाती है। इससे बिजली गिरने का खतरा अधिक होता है। यह सामान्य गरज-चमक नहीं होती है। इसी कारण इसे अलर्ट के रूप में देखा जाता है ताकि लोग सुरक्षित स्थान पर अपने को रखें।

बारिश और गरज-चमक का प्रभाव कई बार बिजली गिरने की जोरदार आवाजें आईं और अंधेरे में हाई वोल्टेज रोशनी से लोग सहम गए। तब बारिश नहीं हो रही थी लेकिन बादलों के तेवर से लोग वाहन खड़े कर सुरक्षित स्थानों पर खड़े हो गए। इस बारिश में सीजन की सबसे ज्यादा गरज चमक रही, लेकिन बारिश अपेक्षाकृत कम हुई। दिन भर उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री पहुंच गया। न्यूनतम पारा 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी का अधिकतम प्रतिशत 92 और न्यूनतम 63 फीसदी रही। हवा की रफ्तार 25-30 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई। सोमवार शाम को हवा की गति 40 किमी प्रति घंटा तक रही। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की मानें तो पूर्वोत्तर से लगातार बादल आ रहे हैं। पूर्वोत्तर में को बारिश का रेड अलर्ट चल रहा है, लेकिन इसके आगे के राज्यों में भी खूब बारिश हो रही है। पांच तक पूरे उत्तर प्रदेश और छह तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। रविवार-सोमवार को बारिश ज्यादातर बड़े शहरों जैसे कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या आदि में हुई। सीएसए के मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा का कहना है कि फिलहाल बादल छाए रहेंगे। छिटपुट बारिश होती रहेगी। कानपुर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। मानसून सक्रिय रहेगा।

ओशियन डाइपोल का प्रभाव इंसेट

अल नीना का असर कम कर रहा ‘ओशियन डाइपोल’

उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अन्य राज्यों में लगातार हो रही बारिश के पीछे माना जा रहा है कि समुद्री घटना अल नीना का असर ओशियन डाइपोल से कम हो रहा है। कम बारिश के लिए अल नीना को जिम्मेदार माना जा रहा है। पर इसे कभी-कभी एक अन्य समुद्री घटना पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल का सामना करना पड़ता है जो इसे फीका कर देता है। बारिश सामान्य होने लगती है। यह अब धीरे-धीरे विकसित होने लगा है। यदि ऐसा पूरा तरह हो जाता है तो अगस्त व सितंबर में भी अच्छी बारिश हो सकती है। इससे यूपी के साथ देश के अन्य राज्यों में भी अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि फिलहाल मौसमी सिस्टमों के आपस में टकराने से भी बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र एक्टिव है। अरब सागर से भी खूब नमी आ रही है जिससे बारिश हो सकती है। ओशियन डाइपोल अल नीना को न्यूट्रल कर देता है। इससे बारिश की कमी नहीं होने पाती है। यह धीरे-धीरे विकसित हो रहा है।

पारे पर एक नजर अगस्त अधिकतम न्यूनतम

01 34.6 26.6

02 34.8 26.8

03 35.0 26.2