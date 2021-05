उड़ते विमान में शादी रचाने वालों पर एक्शन की तैयारी, कोरोना नियमों के उल्लंघन का आरोप

देशभर में कोरोना के मामलों में तेजी के चलते कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति है। शादी समारोह को लेकर भी नई गाइडलाइन्स जारी की गई है। ऐसे में तमिलनाडु के मदुरै के एक कपल ने शादी करने का एक अनोखा रास्ता निकाला और तमाम रिश्तेदारों के साथ एक फ्लाइट के भीतर हवा में शादी कर डाली। लेकिन इस सब की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद अब इन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) इन लोगों पर कार्रवाई कर सकता है।

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने बताया कि मिड-एयर मैरिज मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एयरलाइन और एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। स्पाइसजेट का क्रू ऑफ रोस्टर है। एयरलाइन ने COVID नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया है।

A couple tied the knot on-board a chartered flight from Madurai, Tamil Nadu. Their relatives & guests were on the same flight.



"A SpiceJet chartered flight was booked y'day from Madurai. Airport Authority officials unaware of the mid-air marriage ceremony," says Airport Director pic.twitter.com/wzMCyMKt5m