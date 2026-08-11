बच्चों की पिटाई में दो स्कूलों पर लटक रही कार्रवाई की तलवार
हाल ही में बच्चों की पिटाई के मामले में दो स्कूलों पर कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। जिला प्रशासन की जांच कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मदर्स प्राइड स्कूल में एक बच्चे को आंख में चोट लगी, जिसके चलते कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। शिक्षिकाओं के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हुई है।
पिछले दिनों बच्चों की पिटाई के मामले में दो स्कूलों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। एक मामले में जिला प्रशासन के द्वारा गठित कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंप चुकी है। इस मामले में कमेटी की जांच रिपोर्ट पर स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है तो दूसरे मामले में स्कूल के जवाब का शिक्षाधिकारियों को इंतजार है। इसके बाद में नगर स्तर से जिला स्तर पर जांच आख्या जाएगी। मदर्स प्राइड स्कूल में एक बच्चे की आंख में चोट लग गई थी। इस बच्चे का अभिभावकों को दिल्ली में उपचार कराना पड़ा। स्कूल की शिक्षिकाओं के खिलाफ अभिभावकों ने शिकायत की तो इस मामले में स्कूल प्रशासन के साथ दो शिक्षिकाओं के खिलाफ थाना उत्तर में मुकदमा भी दर्ज हुआ।
इधर इस मामले में जिला स्तर पर जिला प्रशासन ने एसडीएम एवं नगर शिक्षाधिकारी की जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी ने स्कूल में जाकर बच्चों के बयान दर्ज किए। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने के साथ में जांच टीम ने इस पूरे मामले में अभिभावकों से भी बात की। इस पूरे मामले में जांच कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी है। इस मामले में अब जिला प्रशासन द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की जानी है।
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