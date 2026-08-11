पेपरलेस निबंधन के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों पर होगी कार्रवाई

मुजफ्फरपुर, वसं। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव नवीन कुमार ने पेपरलेस निबंधन व्यवस्था के खिलाफ दुष्प्रचार करनेवालों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। उन्होंने इस संबंध में सभी जिला अवर निबंधकों और अवर निबंधकों को पत्र लिखा है। इसमें दुष्प्रचार करने वालों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है।सचिव ने कहा कि है कि पेपरलेस दस्तावेज निबंधन की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में दो चरणों में पूरी की जानी है। पहले चरण में 50 निबंधन कार्यालयों में काम शुरू कराया गया है। शेष में अगले 17 अगस्त से काम शुरू कराया जाएगा। इस बीच पूर्व के कामों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कतिपय दस्तावेज नवीस लेखकों व प्रशिक्षुओं द्वारा इस संबंध में गलत जानकारियों फैलाई जा रही हैं।