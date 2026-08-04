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5 अगस्त तक राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर होगी कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने पेटरवार प्रखंड में अपात्र राशन कार्डधारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि अपात्र कार्डधारियों को 5 अगस्त 2026 तक स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर करना होगा, नहीं करने पर कार्रवाई होगी।

5 अगस्त तक राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर होगी कार्रवाई

पेटरवार। झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देश पर पेटरवार प्रखंड में अपात्र राशन कार्डधारियों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में मंगलवार को वन विभाग सभागार में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आशिक अंसारी की अध्यक्षता में पीडीएस दुकानदारों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि जो लाभुक राशन कार्ड के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों में नहीं आते हैं, उन्हें 5 अगस्त 2026 तक अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर या निरस्त कराना होगा। निर्धारित तिथि तक ऐसा नहीं करने पर संबंधित कार्डधारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा अपात्र अवधि में प्राप्त राशन की राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल की जाएगी।

बैठक में संदीप कुमार महतो, धनेश्वर महतो, तुलसी प्रसाद, रामजीत मांझी, करमदेव राम, बिनोद कुमार सिन्हा, सुफल सोरेन, ओम प्रकाश गुप्ता, किशुन रविदास समेत बड़ी संख्या में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार उपस्थित थे।

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