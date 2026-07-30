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जच्चा-बच्चा की मौत पर ओटी सील, पंजीकरण निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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होलागढ़ के मुकुंदपुर में खुशबू मौर्या के ऑपरेशन के बाद जच्चा-बच्चा की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जीआर लाइफ क्योर हॉस्पिटल और सस्पा अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। निरीक्षण में डॉक्टर्स की अनुपस्थिति पाई गई, जिसके चलते अस्पतालों का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया और आवश्यक दस्तावेज जब्त किए गए।

जच्चा-बच्चा की मौत पर ओटी सील, पंजीकरण निलंबित

होलागढ़ के मुकुंदपुर की रहने वाली खुशबू मौर्या के ऑपरेशन के बाद हुए जच्चा-बच्चा की हुई मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को दो अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। सीएमओ डॉ. एके तिवारी के निर्देश पर अपर चिकित्सा अधिकारी पंजीकरण डॉ. आरसी पांडे, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पंकज पांडेय और राकेश जायसवाल ने सोरांव स्थित जीआर लाइफ क्योर हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मृतक खुशबू के बारे में कोई जानकारी न प्राप्त होने पर अस्पताल की ओटी को सील करते हुए पंजीकरण निलंबित कर दिया गया। टीम के सदस्यों को सूत्रों से जानकारी मिली की मृतका खुशबू का ऑपरेशन सस्पा अस्पताल, सहसों के डॉ. संजीव शाहा ने किया था।

अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद न होने के कारण निरीक्षण टीम ने मरीज से संबंधित सभी दस्तावेज कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक अस्पताल का पंजीकरण निरस्त कर दिया। साथ ही निलंबन अवधि तक मरीजों का इलाज न करने का निर्देश दिया। निरीक्षण टीम के अनुसार जिस आशाकार्यकत्री पर प्रसूता को निजी अस्पताल में प्रसव के लिए ले जाने की बात कही जा रही थी उस आशा कार्यकत्री का स्वास्थ्य विभाग से कोई संबंध नहीं है। ऑपरेशन में लापरवाही से बुधवार को जच्चा-बच्चा की मौत पर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया था।

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