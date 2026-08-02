फरीदपुर के सीएचसी अधीक्षक ने एंबुलेंस प्रभारी को जारी किया नोटिस
फरीदपुर के सीएचसी अधीक्षक डॉ अनुराग गौतम ने एंबुलेंस के ईएमटी और पायलट के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वर्मा देवी, जो निमोनिया से परेशान थीं, को अस्पताल से 500 मीटर दूरी पर उतार दिया गया था। वायरल वीडियो के आधार पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
फरीदपुर, संवाददाता। मरीज को अस्पताल से 500 मीटर दूरी पर उतरने में दोषी 108 एंबुलेंस के ईएमटी और पायलट के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए सीएचसी अधीक्षक डॉ अनुराग गौतम ने एंबुलेंस प्रभारी को नोटिस देकर स्पष्टीकरण तलब किया है। स्पष्टीकरण न आने पर एंबुलेंस के ईएमटी और ड्राइवर की संवेदनहीनता पर कार्रवाई की जाने की तैयारी की जा रही है।
घटना का विवरण
बिथरी चैनपुर की नवदिया देहाजप्ती की वर्मा देवी को पिछले सप्ताह निमोनिया हो गया था। इसके बाद श्वास की बीमारी से ग्रसित थी। बीमारी से परेशान वर्मा देवी ने शुक्रवार को 108 एंबुलेंस को सूचना दी। क्यारा सीएचसी की एंबुलेंस को इवेंट पर भेजा गया। एम्बुलेंस उन्हें फरीदपुर के सीएचसी लाई। एंबुलेंस ड्राइवर ने स्टेशन रोड पर उन्हें उतार दिया। इसके बाद वर्मा देवी पैदल चलकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल से पहले स्टेशन रोड पर मरीज को उतरते देखा लोगों ने वीडियो बना लिया। ड्राइवर ने वीडियो बना रहे लोगों को देख लिया। इसके बाद दोबारा एंबुलेंस लेकर सीएचसी पहुंचा। तब तक वर्मा देवी इमर्जेंसी डॉक्टर धर्मेंद्र को दिखा चुकी थी। वायरल वीडियो में ड्राइवर महिलाओं को स्टेशन रोड पर उतारते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद वह स्टेशन रोड पर स्थित सीएएस इंटर कॉलेज के सामने से दोबारा एंबुलेंस को मोड़कर अस्पताल ले जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद शनिवार को सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अनुराग गौतम ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए एंबुलेंस प्रभारी को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा। सीएचसी डाॅक्टर अनुराग गौतम ने बताया कि स्पष्टीकरण का समय दिया गया है। अगर समय पर स्पष्टीकरण नहीं आया तो एंबुलेंस के ईएमटी और पायलट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
स्पष्टीकरण की मांग
इन बिंदुओं पर अधीक्षक ने मांगा स्पष्टीकरण।
1- घटना का क्रमवार विवरण।
2- आरोपी एंबुलेंस का नंबर व चालक और ईएमटी का नाम ।
3- मरीज को बीच रास्ते में उतारने का कारण व परिस्थितियां।
4- संबंधित ईएमटी और पायलट पर की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण।
5- ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने हेतु किए गए सुधारात्मक उपाय का विवरण।
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