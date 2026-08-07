ई-संजीवनी सेवा का लाभ नहीं दे रहे डॉक्टरों पर कार्रवाई की तलवार

गांव के मरीजों को हाईटेक ई-संजीवनी सेवा का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों ने अगस्त तक का समय दिया है। लक्ष्यों को पूरा नहीं करने वाले डॉक्टरों का अगस्त का वेतन बाधित किया जाएगा। जिले में 20 डॉक्टर इस सेवा का लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

महराजगंज, निज संवाददाता। गांव के मरीजों को हाईटेक सुविधा ई-संजीवनी सेवा का लाभ का लक्ष्य पूरा नही करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई तय है। लक्ष्य पूरा करने के लिए अगस्त का समय निर्धारित किया है। लक्ष्य पूरा नही करने वाले डॉक्टरों का अगस्त का वेतन बाधित हो जाएगा।

डॉक्टरों को ई-संजीवनी का लाभ देना है गांव के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ई-संजीवनी सेवा शुरू की गई है। गांवों में बने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तैनात सीएचओ को वहां पर पहुंचे मरीजों को जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात डॉक्टर से ऑनलाइन (ई-संजीवनी) इलाज दिलाना है। इसके लिए हर 100 डॉक्टरों को ई-संजीवनी सेवा का लाभ देने के लिए आईडी जारी किया गया है। लेकिन करीब 20 डॉक्टर ई-संजीवनी सेवा का लक्ष्य पूरा नहीं किया है। समीक्षा में मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य प्रशासन हरकत में आ गया है। अगस्त में लक्ष्य पूरा नही करने पर संबंधित डॉक्टर का अगस्त का वेतन बाधित करने की कार्रवाई करेगा।

सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों का लक्ष्य डॉक्टरों को हर दिन कम से कम 10 मरीजों को देना ई-संजीवनी का लाभ

जिले के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात डॉक्टर को हर दिन कम से कम दस मरीजों को ई-संजीवनी सेवा का लाभ देना है। लेकिन कई डॉक्टर लक्ष्य पूरा नहीं कर रहे हैं।

सीएचओ की जिम्मेदारी सीएचओ को हर दिन पांच मरीजों का ई-संजीवनी का दिलाना है लाभ

जिले में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 179 कम्यूनिटी हेल्थ आफिसर(सीएचओ) की तैनाती है। इनमें हर सीएचओ को एक दिन में कम से कम पांच मरीजों का ई-संजीवनी सेवा का लाभ दिलाना है।

जिम्मेदारों की प्रतिक्रिया बोले जिम्मेदार

ई-संजीवनी सेवा का लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई तय है। लक्ष्य पूरा करने के लिए अगस्त का समय दिया गया है। निर्धारित माह में लक्ष्य पूरा नही करने वाले डॉक्टर का अगस्त का वेतन बाधित करने के लिए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।

डॉ. वीरविक्रम सिंह, डिप्टी सीएमओ नोडल ई-संजीवनी