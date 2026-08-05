तेजाब पीने वाली दुष्कर्म पीड़िता की हालत नाजुक बनी हुई है। नगर के एक निजी अस्पताल में पुलिस की निगरानी में उपचार चल रहा है। चिकित्सकों की माने तो पीड़िता को लगातार उल्टियां हो रही हैं। पेट में अधिक इंफेक्शन होने के कारण रिकवरी नहीं हो रही है। फिलहाल चिकित्सक उसकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि नगर निवासी हाईस्कूल की छात्रा के साथ दो युवकों ने कार में डालकर दुष्कर्म किया था। इस दौरान उसकी फोटो भी आरोपियों ने खींच लिए थे। उन फोटो को वायरल करने की धमकी देकर आरोपी लगातार उसको ब्लैकमेल कर रहे थे।

उस पर 10 लाख रुपये देने का दबाव भी आरोपियों द्वारा डाला जा रहा था। इसी से परेशान होकर छात्रा ने बीती एक अगस्त को घर में रखा तेजाब पी लिया था। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने छात्रा को नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल छात्रा का अस्पताल में उपचार चल रहा है। उसकी हालत बेहद नाजुक है। अस्पताल के मुख्य चिकित्सक से इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने बताया कि तेजाब से छात्रा के पेट में इंफेक्शन हो गया है, जिसके चलते उसकी हालत अभी खतरे से बाहर नहीं है। उसे लगातार उल्टियां हो रही हैं। बताया कि छात्रा को खतरे से बाहर आने में समय लगेगा।उधर, इस घटना में शामिल तीसरा आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। जिसकी तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है जल्द ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।