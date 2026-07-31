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क्रिकेट में याशिका ने जीता स्वर्ण पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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हल्द्वानी की याशिका नेगी, जो शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा हैं, ने सीबीएससी नॉर्थ जोन क्लस्टर बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता देहरादून के रायवाला में मां आनंदमयी मेमोरियल स्कूल में आयोजित की गई थी। उनकी इस सफलता पर स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों ने खुशी जताई।

क्रिकेट में याशिका ने जीता स्वर्ण पदक
क्रिकेट में याशिका ने जीता स्वर्ण पदक

हल्द्वानी। शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 9 की मेधावी छात्रा याशिका नेगी ने सीबीएससी नॉर्थ जोन क्लस्टर बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। देहरादून के रायवाला स्थित मां आनंदमयी मेमोरियल स्कूल में आयोजित की गई थी। छात्रा की उपलब्धि पर शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और अभिभावकों ने खुशी जताई।

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