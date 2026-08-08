बोड़ाम की वर्षा ने पॉलिटेक्निक परीक्षा में 922वीं रैंक हासिल की
बोड़ाम प्रखंड के मुचीडीह गांव की छात्रा वर्षा महतो ने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में 81.25 अंक प्राप्त कर 922वीं रैंक हासिल की है। उनका नामांकन झारखंड के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगभग तय है। वर्षा ने कठिन परिश्रम का महत्व बताया और इंजीनियर बनने का सपना देखा है।
बोड़ाम प्रखंड की कुईयानी पंचायत अंतर्गत मुचीडीह गांव की मेधावी छात्रा वर्षा महतो ने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में 81.25 अंक प्राप्त करते हुए 922वीं रैंक तथा कैटेगरी रैंक 371 हासिल की है। उनका झारखंड के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में नामांकन लगभग तय है। उनकी उपलब्धि से परिवार के साथ-साथ पूरे गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। वर्षा के पिता मिहिर महतो किसान हैं, जबकि माता मौपाली महतो गृहिणी हैं। वर्षा का कहना है कि यदि विद्यार्थी स्पष्ट लक्ष्य बनाकर ईमानदारी और अनुशासन के साथ तैयारी करें तो सफलता अवश्य मिलती है। वर्षा ने बताया कि उनका सपना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर इंजीनियर बनने का है।
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