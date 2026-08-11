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असिस्टेंट कमांडेंट बनकर आशीष ने खगड़िया का बढ़ाया मान

By Hindustan | Bureau
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असिस्टेंट कमांडेंट बनकर आशीष ने खगड़िया का बढ़ाया मान असिस्टेंट कमांडेंट बनकर आशीष ने खगड़िया का बढ़ाया मान

असिस्टेंट कमांडेंट बनकर आशीष ने खगड़िया का बढ़ाया मान

खगड़िया। निज प्रतिनिधि खगड़िया की प्रतिभा हर क्षेत्रों में अपनी धमक लगातार दिखा रही है। शिक्षा हो या खेल देश स्तर पर जिला का गौरव बढ़ा रहे हैं। अब जिले के आशीष कुमार ने संघ लोक सेवा आयोग अंतर्गत सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेंस परीक्षा की जारी रिजल्ट में उन्होंने 128वां रैंक हासिल किया है। शहर के भारती नगर मुहल्का निवासी ओमकार राय व अनिता देवी अपने पुत्र की इस उपलब्धि पर खुश हैं। आईआईिटयन आशीष कुमार बचपन से ही पढ़ाई के प्रति लगनशील रहे हैं। जिस बदौलत देश की प्रतिष्ठित यूपीएससी अंतर्गत सीएपीएफ परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले सहित अपने परिवार का मान बढ़ाया है।

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उनकी इस सफलता पर लोगों की बधाई मिल रही है।

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