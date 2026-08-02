राहुल गांधी के नेतृत्व में जो विपक्ष है वह पूरा रावण का कुनबा : आचार्य प्रमोद कृष्णम
राहुल गांधी के नेतृत्व में जो विपक्ष है वह पूरा रावण का कुनबा : आचार्य प्रमोद कृष्णम
शहर के होटल कलश में आयोजित गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष, राहुल गांधी और पप्पू यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि "राहुल गांधी के नेतृत्व में जो विपक्ष है, वह पूरा रावण का कुनबा है। इसमें कोई खरदूषण की भूमिका में है तो कोई कुंभकरण की भूमिका में।" उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में पप्पू यादव ने सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया और इसे एक सुनियोजित षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि "जिस व्यक्ति का सनातन से संबंध नहीं है, वह भारत का भी नहीं हो सकता।" उन्होंने राहुल गांधी और पप्पू यादव से संत समाज और सनातन धर्म से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने की मांग की।
आचार्य का आरोप
आचार्य ने तथाकथित "कॉकरोच पार्टी" और "कॉकरोच मूवमेंट" का उल्लेख करते हुए कहा कि यह देश को तोड़ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने का विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कथित विदेशी षड्यंत्र में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हैं।
युवाओं से माफ किया गया
अपने संबोधन में उन्होंने हाल के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह युवाओं को भड़काकर हुड़दंग कराया गया, उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें माफ किया। उनके अनुसार, इस व्यवहार में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और महात्मा गांधी की झलक दिखाई देती है।
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