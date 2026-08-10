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ध्यान की उत्कृष्ट साधना है सामायिक: आचार्य आर्जवसागर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बड़ौत में आयोजित धर्मसभा में आचार्य भगवंत श्री आर्जवसागर जी ने सामायिक के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सामायिक आत्मचिंतन, समता और आत्मशुद्धि की साधना है। श्रद्धालुओं को सामायिक की विधि और नियम समझाते हुए, उन्होंने इसे जीवन में शांत, संयमित और आत्मिक विकास के लिए आवश्यक बताया।

ध्यान की उत्कृष्ट साधना है सामायिक: आचार्य आर्जवसागर

बड़ौत। अजितनाथ सभागार में धर्मसभा को संबोधित करते हुए आचार्य भगवंत श्री आर्जवसागर जी महामुनिराज ने कहा कि ध्यान की सबसे बड़ी उत्कृष्टता सामायिक है। सामायिक आत्मचिंतन, समता और आत्मशुद्धि की श्रेष्ठ साधना है। आचार्य आर्जव सागर ने श्रद्धालुओं को सामायिक की विधि, नियम और आध्यात्मिक महत्व की जानकारी देते हुए कहा कि सामायिक के दौरान व्यक्ति सांसारिक राग-द्वेष से दूर होकर आत्मस्वरूप की ओर उन्मुख होता है। मन को एकाग्र रखते हुए धर्मध्यान और आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामायिक के समय शरीर को स्थिर, मन को शांत और वाणी को संयमित रखना चाहिए। आलस्य, निद्रा और प्रमाद से बचते हुए सांसारिक विषयों से मन हटाकर जिनवाणी और धर्म के चिंतन में लगाना चाहिए।

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नियमित सामायिक से जीवन में शांति, संयम और आत्मिक जागृति का विकास होता है। धर्मसभा में श्रद्धालुओं ने सामायिक की विधि और नियमों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। ऋषिका दीदी ने भक्ति भाव से गुरु पूजन कराया। इस दौरान मुकेश जैन, प्रदीप जैन, नवीन जैन, महेंद्र जैन, वरदान जैन, ऋषभ जैन, वरदान जैन, अनुज जैन, अंकुर जैन, विकास जैन और सुरेश जैन आदि मौजूद रहे।

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