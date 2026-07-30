जिला बदर आरोपी समय से पहले विकासनगर लौटा, पुलिस ने किया गिरफ्तार
विकासनगर में पुलिस ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह माह के लिए जिला बदर किए गए आरोपी आसिफ को गिरफ्तार किया। आरोपी ने समय से पहले जनपद की सीमा में प्रवेश किया। पुलिस ने उसके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी के खिलाफ पहले से 15 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
विकासनगर। गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह माह के लिए जिला बदर किए गए एक आरोपी को समय से पहले देहरादून जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर कोतवाली विकासनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत नया मुकदमा दर्ज किया गया है।
गिरफ्तारी की प्रक्रिया
पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत क्षेत्र में लगातार गश्त और चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान 29 जुलाई की रात सूचना मिली कि जिला बदर किया गया आरोपी आसिफ (27 वर्ष), पुत्र राशिद, निवासी मुस्लिम बस्ती, विकासनगर समय से पहले थाना क्षेत्र में प्रवेश कर चोरी की नीयत से गलियों में घूम रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रात करीब 9 बजे सिनेमा गली, विकासनगर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ कोतवाली विकासनगर में मुकदमा संख्या 224/2026 धारा 3(1)/10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आपराधिक पृष्ठभूमि
पुलिस ने बताया कि 4 मई 2026 को जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून के आदेश पर आरोपी को छह माह के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित किया गया था। इसके बावजूद उसने आदेश का उल्लंघन करते हुए जनपद में प्रवेश किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध पहले से आर्म्स एक्ट, लूट, डकैती व अन्य गंभीर धाराओं सहित 15 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह कई मामलों में जमानत पर चल रहा है।
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