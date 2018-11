गुजरात अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमले का आरोपी 16 साल बाद गिरफ्तार

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने आज गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला करने के आरोपी को 16 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आतंकी की पहचान फारुक शेख के रूप में हुई है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, आरोपी फारुक पिछले 16 साल से फरार चल रहा था। वह दुबई में रह रहा था और सोमवार को अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आया हुआ था। तभी पुलिस क्राइम ब्रांच को खुफिया सूत्रों से खबर मिली तो उसे धर दबोचा।

