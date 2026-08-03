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ब्लू व्हेल वाटर पार्क में बच्चे की मौत पर संचालक को जमानत नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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ब्लू व्हेल वाटर पार्क में एक दस साल का बच्चा डूबने से मौत हो गया। जमानत हेतु प्रस्तुत आवेदन जिला जज द्वारा खारिज कर दिया गया है। बच्चे के पिता ने वाटर पार्क संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने संचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

ब्लू व्हेल वाटर पार्क में बच्चे की मौत पर संचालक को जमानत नहीं

ब्लू व्हेल वाटर पार्क में दस साल के बच्चे की डूबने से हुई मौत के मामले में आरोपी संचालक को राहत नहीं मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपित केशव सिंह लोधी निवासी पुरा लोधी बहरामपुर खंदौली द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। अभियोजन की ओर से डीजीसी फौजदारी राधाकृष्ण गुप्ता एवं एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने जमानत का विरोध कर तर्क दिए कि आरोपी का अपराध गंभीर है, जमानत अर्जी खारिज करने की याचना की। वादी राकेश निवासी छोट गुढा बहरामपुर ने थाना खंदौली पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसका दस साल का पुत्र अभि एक जुलाई 26 को कुछ बच्चों के साथ पुरा लोधी स्थित ब्लू व्हेल वाटर पार्क में नहाने आया था।

जहां वादी के पुत्र की स्विमिंग पूल में डूबने से असमय मृत्यु हो गई थी। बच्चे के परिजनों ने वाटर पार्क संचालक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। पुलिस ने वाटर पार्क संचालक केशव सिंह लोधी के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक ने विवेचना के दौरान बच्चे के अन्य साथियों के बयान दर्ज किए थे। उन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति ने उसने 20-20 रुपये ले वाटर पार्क में एंट्री दी थी। पुलिस को वाटर पार्क में न तो कोई कोच मिला और न ही सुरक्षा उपकरण मिले। वाटर वार्क संचालन का लाइसेंस भी नहीं मिला। पुलिस ने आरोपित संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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