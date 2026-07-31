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चेयरमैन प्रतिनिधि पर नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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चेयरमैन प्रतिनिधि पर नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म का आरोप, प्राथमिकी दर्जचेयरमैन प्रतिनिधि पर नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

चेयरमैन प्रतिनिधि पर नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

पौआखाली, एक संवाददाता। जिले के पौआखाली थाना क्षेत्र में नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि अहमद हुसैन उर्फ लल्लू के खिलाफ एक 39 वर्षीय महिला ने नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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महिला का आरोप

थाने में दिए गए आवेदन में महिला ने आरोप लगाया है कि 28 जुलाई की रात उसकी बेटी से जुड़े एक पंचायत विवाद के समाधान के बहाने आरोपी ने उसे, उसके पति और बेटी को वाहन से साथ ले गया। आरोप है कि तय स्थान पर ले जाने के बजाय रास्ते में उसके पति को रजनीगंधा में कथित रूप से नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया गया, जिससे वह बेहोश हो गए। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसे और उसकी बेटी को भी नशीला पदार्थ खिलाने का प्रयास किया गया, हालांकि उसकी बेटी ने उसे नहीं खाया।

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होटल में घटना

आवेदन के अनुसार, इसके बाद तीनों को पंचायत स्थल की जगह किशनगंज के एक होटल ले जाया गया। महिला का आरोप है कि होटल में उसकी बेटी को पहले रुपये का प्रलोभन दिया गया और बाद में धमकाकर उसके साथ गलत करने का प्रयास किया गया। वहीं महिला का कहना है कि वह नशीले पदार्थ के प्रभाव में अचेत हो गई थी और इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। होश आने पर उसकी बेटी ने पूरी घटना की जानकारी दी।

परिवार की सुरक्षा की मांग

महिला ने आवेदन में यह भी आरोप लगाया है कि घटना के दौरान आरोपी ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। उसने आरोपी को प्रभावशाली व्यक्ति बताते हुए अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है तथा कठोर कानूनी कार्रवाई की अपील की है।

आरोपी का बचाव

इस संबंध में चेयरमैन प्रतिनिधि अहमद हुसैन उर्फ लल्लू ने महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार व बेबुनियाद है।

उल्लेखनीय है कि अहमद हुसैन उर्फ लल्लू भाई। की पत्नी नगर पंचायत पौआखाली की चेयरमेन है।

पुलिस की प्रतिक्रिया

थानाध्यक्ष शंखराज कर्ण ने बताया कि महिला के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पीड़िता का न्यायालय में बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है एवं मेडिकल जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर किए जाने वाले प्रश्न

महिला ने किस प्रकार के आरोप लगाए हैं?
महिला ने नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
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