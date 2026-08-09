हादसों में तीन कांवड़ियों की मौत, 12 घायल

हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ दिल्ली-दून हाईवे पर घटनाएँ भी बढ़ी हैं। शुक्रवार को तीन कांवड़ियों की मौत हो गई और 12 घायल हुए। कई हादसों में बाइक सवार कांवड़ियों को चोटें आईं। पुलिस घायल को अस्पतालों में भर्ती करवा रही है और पहचान की प्रक्रिया जारी है।

मेरठ/दौराला। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ दिल्ली-दून हाईवे के कांवड़ मार्ग पर हादसे भी बढ़ गए हैं। शुक्रवार रात दौराला क्षेत्र में हुए हादसों में तीन कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को दौराला सीएचसी और मोदीपुरम अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। वलीदपुर गांव के पास शिवा ढाबे के सामने शुक्रवार रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार फरीदाबाद, हरियाणा निवासी 21 वर्षीय साहिल पुत्र शिव कुमार को टक्कर मार दी। उसे दौराला सीएचसी ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव मोर्चरी भेजने के साथ मोबाइल के जरिए उसके चचेरे भाई संदीप को हादसे की सूचना दी।

दूसरा हादसा इसके बाद ढाबे के पास हुए दूसरे हादसे में दिल्ली के मुर्गा मार्केट निवासी 22 वर्षीय राज पुत्र केशव की मौत हो गई। हादसे में एक अज्ञात कांवड़िये की भी जान चली गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। घटनास्थल से एक बाइक भी बरामद हुई है। पुलिस अज्ञात मृतक और घायल की पहचान कराने में जुटी है।

हादसे में ये कांवड़िये हुए घायल मटौर गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हापुड़ के गिरधरपुर निवासी आशीष बाना पुत्र सतपाल घायल हो गए। दादरी गांव के पास अज्ञात कार की साइड लगने से सड़क पार कर रहे दिल्ली के सैनिक विहार निवासी परमजीत पुत्र सतवीर घायल हो गए। कनौड़ा गांव के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से दिल्ली के करोलबाग निवासी किशन पुत्र गौरीशंकर घायल हो गए। एटूजेड कट के पास दिल्ली के सलारपुर निवासी सगे भाई अभिषेक और मुन्नू पुत्र रामभजन को भी वाहन ने टक्कर मार दी। दौराला में पंडित ढाबे के सामने गाजियाबाद के विजयनगर निवासी विजय और कनौड़ा गांव के पास बिहार के गया निवासी संजय पुत्र हरि चौधरी भी वाहन की टक्कर से घायल हो गए। सिवाया टोल प्लाजा के पास भगवती कॉलेज के सामने पैदल जा रहे दिल्ली के शालीमार बाग निवासी अमित पुत्र विनोद और अजय पुत्र श्यामलाल को वाहन ने टक्कर मार दी। वहीं, दौराला के जिओ पेट्रोल पंप के सामने दिल्ली के उत्तमनगर निवासी मनोज पुत्र लालसिंह भी हादसे में घायल हो गए।

वर्जन... हादसों में मृत दो कांवड़ियों की पहचान हो चुकी है। एक मृतक और एक घायल की पहचान अभी नहीं हो सकी है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। अज्ञात मृतक और घायल की पहचान के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। - सुमन कुमार सिंह, इंस्पेक्टर दौराला

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सड़क हादसे में ऋषिकेश में मेरठ के कांवड़िये की मौत

ऋषिकेश। मेरठ से नीलकंठ में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने जा रहे कांवड़िये कपिल शर्मा (39 वर्ष) पुत्र सुशील कुमार निवासी शास्त्रीनगर की बाइक कालेकीढाल में ब्रेकर पर अनियंत्रित हो गई। गिरने से कांवड़िये के सिर पर गंभीर चोटें लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। कोतवाली पुलिस के मुताबिक यह हादसा शनिवार तड़के करीब पांच बजे हुआ। बताया कि ऋषिकश-हरिद्वार नेशनल हाईवे पर कालेकीढाल में ब्रेकर पर अचानक उसका संतुलन बिगड़ा। इससे बाइक हाईवे पर गिर गई, जिससे कपिल घायल हो गया। अक्षय और अन्य साथियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एएसआई राजकुमार ने बताया कि घटना के बाबत परिजनों को अवगत करा दिया गया है।

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पावली खास में बाइक की टक्कर से भाई-बहन घायल

कंकरखेड़ा। गांव पावली खास में शनिवार दोपहर तेज रफ्तार बाइक ने दुकान पर सामान लेने जा रहे भाई-बहन को टक्कर मार दी। जिसमें दोनों घायल हो गए। गांव पावली खास निवासी सतीश कि छह साल की दिव्या और सात साल का बेटा गुलाब सामान लेने दुकान जा रहे थे। इसी दौरान गांव का ही नसीर का बेटा भुगले बाइक को तेज गति से चलाते हुए आया और बच्चों को टक्कर मार दी। जिसमें दिव्या गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि गुलाब मामूली चोटे आई। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। परिजनों ने दिव्या को अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कंकरखेड़ा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।