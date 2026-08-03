मेरठ में हुए सड़क हादसों में बालक समेत छह कांवड़िये घायल
दिल्ली-दून हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें टेंपो और बाइक की टक्कर के बाद कई लोग घायल हो गए। टेंपो पलट गया, जिसमें चार कांवड़िया घायल हुए। वहीं, बाइक सवार पिता और उसके बेटे को भी गंभीर चोटें आईं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने विधिक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
दिल्ली-दून हाईवे पर दौराला-भराला कट के पास बाइक की साइड लगने टेंपो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में टेंपो सवार दिल्ली के छतरपुर निवासी कांवड़िया कुणाल, सौरभ, लोकेश और टेंपो चालक सोनू घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को दौराला सीएचसी पर भर्ती कराया। वहीं मटौर गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से हरिद्वार कांवड़ लेने जा रहे बाइक सवार कांवड़िया दिल्ली के शादरा निवासी अमरजीत और उसका पांच वर्षीय बेटा शिव घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल पिता-पुत्र को दौराला सीएचसी पर उपचार दिलाया। चिकित्सक ने घायल शिव की हालत गंभीर बताते हुए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया।
इंस्पेक्टर दौराला सुमन कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर आने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें