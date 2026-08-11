अलग-अलग सड़क हादसों में 10 से अधिक कांवड़िये घायल
अलग-अलग सड़क हादसों में 10 से अधिक कांवड़िये घायल अलग-अलग सड़क हादसों में 10 से अधिक कांवड़िये घायल अलग-अलग सड़क हादसों में 10 से अधिक कांवड़िये घायल
उझानी। रविवार रात से सोमवार सुबह तक बरेली-मथुरा कांवड़ मार्ग पर अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में 10 से अधिक बाइक सवार कांवड़िये घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस की मदद से उझानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। हादसों के बाद कांवड़ मार्ग पर कुछ समय के लिए अफरातफरी का माहौल रहा। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए बाइक से कछला गंगा घाट आते-जाते समय अलीपुर मढ़िया तिराहा, बटला दौलत, करुआ पुल, कछला चौराहा और छतुइया के पास अलग-अलग हादसे हुए। बाइक फिसलने से जमरौली गांव की रहने वाली 60 वर्षीय राजबाला और उनकी 11 वर्षीय पौत्री मुस्कान पुत्री श्रवण कुमार घायल हो गईं।
पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र के रहने वाले कांता प्रसाद और अनिल कुमार भी हादसे में घायल हुए। बरेली के जनता मंदिर के रहने वाले 28 वर्षीय विशाल पुत्र अशोक, उझानी कोतवाली क्षेत्र के चुड़िया गांव के रहने वाले करण सिंह पुत्र नाथू लाल और उनके 14 वर्षीय भतीजे अनमोल तथा पीलीभीत के प्रतापपुर गांव के रहने वाले 15 वर्षीय प्रेमपाल पुत्र सोमपाल और 28 वर्षीय दिनेश पुत्र तोताराम भी बाइक फिसलने से घायल हुए। सभी का सीएचसी में डॉक्टरों ने इलाज किया।
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