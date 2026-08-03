हाईवे पर हादसों में कांवड़िये समेत तीन घायल
कांवड़ यात्रा के चलते दिल्ली-दून हाईवे पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है, जिससे हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। पहले हादसे में एक स्कूटी को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। दूसरे हादसे में दो वाहनों की आमने-सामने टक्कर हुई। तीसरे हादसे में कोई घायल नहीं हुआ।
कांवड़ यात्रा के चलते दिल्ली-दून हाईवे को वन वे किए जाने के बाद से वाहनों का दबाव बढ़ गया है। जिससे हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। पहला हादसा शनिवार देर रात खिर्वा फ्लाईओवर के नीचे हुआ। दिल्ली की तरफ से दो कांवड़िए स्कूटी पर सवार होकर जल लेने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। इसी दौरान दिल्ली की तरफ से खिर्वा फ्लाईओवर के पास एक ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में दिल्ली के मोती नगर निवासी भोला शनि, उम्र 35 वर्ष, पुत्र ईश्वर घायल हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। दूसरा हादसा कंकरखेड़ा हाईवे पर कैलाशी अस्पताल के सामने हुआ।
यहां दिल्ली की तरफ से आ रही कार की हरिद्वार की तरफ से आ रही पिकअप से आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के चालक घायल हो गए। वहीं तीसरा हादसा वन वे के कारण सरधना फ्लाईओवर के ऊपर हुआ। यहां दिल्ली की तरफ से आ रही कार दिल्ली से हरिद्वार की तरफ से दिल्ली की ओर जा रही थी हरिद्वार की तरफ से सियाज कार आपस में टकरा गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने तीनों वाहनों को कब्जे में लेकर यातायात सुचारू कराया।
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