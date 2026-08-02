अवैध टेपों संचालन के खिलाफ चलेगा अभियान

बिलारी में हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से टेंपो सवार चार लोगों की मौत के बाद क्षेत्र में अवैध टेंपो संचालन का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। लंबे समय से उत्तराखंड में पंजीकृत टेंपो के उयूपी की सीमा में बिना वैध अनुमति और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी किए संचालन की शिकायतें मिल रही हैं। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने अब ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को बिलारी क्षेत्र में हुए हादसे में ट्रक ने टेंपो को टक्कर मार दी थी, जिससे चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

इस घटना के बाद परिवहन सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता बढ़ गई है।प्राइवेट बस संचालक और परिवहन व्यवसायी लंबे समय से अवैध टेंपो संचालन पर रोक लगाने की मांग करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि वैध वाहन संचालकों को सभी करों और नियमों का पालन करना पड़ता है, जबकि अवैध रूप से चल रहे वाहन न केवल राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए हैं। डिप्टी एसपी आशीष प्रताप सिंह ने बताया कि केवल उन्हीं टेंपो का संचालन होने दिया जाएगा, जो संबंधित राज्य में विधिवत पंजीकृत हों तथा नियमानुसार टैक्स का भुगतान कर रहे हों। यूपी की सीमा में अवैध रूप से संचालित होने वाले उत्तराखंड पंजीयन के टेंपो के खिलाफ अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।